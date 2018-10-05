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пятница, 05 октября 2018 07:44

Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
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4 октября умершего террористка из Краматорска Пискорская Валентина
Фото: Anatoliy Shtefan/ Facebook
4 октября умершего террористка из Краматорска Пискорская Валентина
4 октября умершего террористка из Краматорска Пискорская Валентина
Бригада 200 25 сентября пополнилась очередным бойцом Немировским Михаилом
Бригада 200 25 сентября пополнилась очередным бойцом Немировским Михаилом

Террористы "Л/ДНР" потеряли еще двух бойцов на Донбассе.

Фото и краткие сведения о потерях боевиков обнародовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам бригада 200 25 сентября пополнилась очередным бойцом Михаилом Немировским из Москвы. Имел позывной "Отец Тук".

4 октября стало известно о смерти террористки из Краматорска.

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"Пискорская Валентина из Краматорска, с первых дней оккупации санинструктор в рядах боевиков, сын террорист НЗФ. Болезнь", - добавил военный.

В течение четверга, с 7 по 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных были ранены. Боевики, среди прочего, трижды вели обстрелы из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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Дата
05
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