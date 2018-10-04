Боевики девять раз "били" по украинским военным: есть жертвы

Сведения из зоны ООС за день. Фото: Сегодня

В течение четверга, с 7 по 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных были ранены.

Боевики, среди прочего, трижды вели обстрелы из вооружения, запрещенного минскими соглашениями, говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем ОС", - добавили в ООС.

"Днем враг открывал прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка и Павлополь", - отметили в пресс-центре.

Опорные пункты наших войск вблизи Шумов и Южного были обстреляны из стрелкового оружия, у Красногоровки, Марьинки и Павлополя - стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, в районе Крымского и Луганского противник также применил станковые гранатометы.

Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам Крымского и Орехово, а позиции вблизи Луганского были обстреляны из минометов калибра 120 мм.

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В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение осуществить огневое воздействие на противника, тем самым заставляя прекратить обстрел.