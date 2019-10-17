Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры

 
Ексклюзивы
1/5
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1413
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1656
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1656
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2232
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2997
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1485
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4590
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2799
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6201
Фото
Все фото
4
4
20
5
7
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
Зеленский ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Попрощались с морпехом Вячеславом Кубраком
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3861
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7020
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1602
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 9
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
четверг, 17 октября 2019 15:59

Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры

  Комментировать
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Боевик Бородай обвинил в ликвидации Гиви СБУ, а смерть Захарченко повесил на пенсионеров. Фото: террористические СМИ

Российский боевик Александр Бородай рассказал на камеру о ликвидации главарей так называемой ДНР Александра Захарченко, Моторолы и Гиви.

Признался, что Моторола умер от рук местных боевиков и выходцев из криминалитета, пишет Цензор.Нет.

Однако в ликвидации Захарченко обвинил пенсионеров советского КГБ.

"С Моторолой - случай специфичен. Он относится к категории разборок с местным криминалом - стародонецким криминалом, который не очень комфортно чувствует себя в нынешнем состоянии ... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет. С убийством Гиви - там все понятно: это в чистом роде операция СБУ ... это операция по заброшенными агентами - выезжали, а потом вернулись. Это как раз - классика ... Захарченко, на сколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там был центр очень глубокого залегания ... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить. Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве... Это агенты советского КГБ еще ... Это парадоксально, но факт. Там все арестованы в этом деле - люди глубоко пенсионного возраста", - сказал Бородай

Украинцев из колоний на оккупированных территориях Донбасса, которых передают в пенитенциарные учреждения на подконтрольной территории, пытаются вербовать представители "спецслужб" боевиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 150360
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 41689
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 2 Просмотров: 20603
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 18360
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 18333
Донбасс
"Есть три сценария завершения войны": самое интересное в журнале "Країна"
"Есть три сценария завершения войны": самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 198
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
 Просмотров: 1638
Укроборонпромом теперь занимается ФРБ
Укроборонпромом теперь занимается ФРБ Просмотров: 324
На Донбассе подорвался украинский воин
На Донбассе подорвался украинский воин Просмотров: 342
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
22
 Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
8
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Голосов: 2281
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua