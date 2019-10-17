Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры

Боевик Бородай обвинил в ликвидации Гиви СБУ, а смерть Захарченко повесил на пенсионеров. Фото: террористические СМИ

Российский боевик Александр Бородай рассказал на камеру о ликвидации главарей так называемой ДНР Александра Захарченко, Моторолы и Гиви.

Признался, что Моторола умер от рук местных боевиков и выходцев из криминалитета, пишет Цензор.Нет.

Однако в ликвидации Захарченко обвинил пенсионеров советского КГБ.

"С Моторолой - случай специфичен. Он относится к категории разборок с местным криминалом - стародонецким криминалом, который не очень комфортно чувствует себя в нынешнем состоянии ... На мой взгляд, киевский режим непосредственного отношения к нему не имеет. С убийством Гиви - там все понятно: это в чистом роде операция СБУ ... это операция по заброшенными агентами - выезжали, а потом вернулись. Это как раз - классика ... Захарченко, на сколько мне известно, это тоже работа СБУ, но там был центр очень глубокого залегания ... Это звучит настолько фантастически, что можете не поверить. Это покушение организовывали люди, скажем так, очень возрастные... Намекну, что областные архивы КГБ СССР оказались в Киеве... Это агенты советского КГБ еще ... Это парадоксально, но факт. Там все арестованы в этом деле - люди глубоко пенсионного возраста", - сказал Бородай

Украинцев из колоний на оккупированных территориях Донбасса, которых передают в пенитенциарные учреждения на подконтрольной территории, пытаются вербовать представители "спецслужб" боевиков.