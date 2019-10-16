Боевики вербуют осужденных, которых передают Киеву

СБУ обнаружила 11 завербованных заключенных, этапированных из ОРДЛО. Фото: dt.ua

Украинцев из колоний на оккупированных территориях Донбасса, которых передают в пенитенциарные учреждения на подконтрольной территории, пытаются вербовать представители "спецслужб" боевиков.

"Созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы с помощью администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. Они должны выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины во время пребывания в колонии и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе с помощью криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания", - заявляет СБУ, пишет ZN.UA.

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Среди заключенных, этапированных на контролируемую территорию, в разных регионах Украины выявлены 11 завербованных лиц и еще 20, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы. На оккупированной территории осужденных используют для содействия деятельности боевиков. Жителя Днепропетровской области, который в 2014-м отбывал наказание в Донецкой области, привлекли к работам на одном из блокпостов террористической группировки "Безлера".

По каждому такому факту проводится проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Представители оккупационной администрации РФ на Донбассе периодически передают на подконтрольные Украине территории заключенных, которые были задержаны или осуждены еще до начала войны в 2014-м. Из отдельных районов Донецкой области передача осужденных происходит с 2015-го. Передают тех, кто изъявляет желание отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.