Большинство украинцев за прямые переговоры с Россией по Донбассу – опрос

56% украинцев поддерживают переговоры с Россией. Фото: Рейтинг

Более 50% украинцев считают, что Украина должна сесть за стол переговоров с Россией.

56% выступают за прямые переговоры, где будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, 41% украинцев - против, сообщили социологи группы "Рейтинг".

Политические эксперты, политтехнологи заявляют, что такие цифры не совсем отчетливо отражают реальную картину.

"Если бы социологи группы "Рейтинг" задали еще один вопрос о том, что именно должно обсуждаться на этих переговорах, то результаты бы нас точно порадовали. Полученные ответы не отвечали бы примирительным намерениям Владимира Зеленского и интересам Владимира Путина. Уверен в этом почти на 100%"" , - подчеркнул политический эксперт Михаил Бесараб.

"Опрос группы "Рейтинг" вчера появился в телевизоре олигарха Игоря Коломойского, а сегодня в интернете. Офис президента пытается навязать мнение, что большинство украинцев есть за прямые переговоры с Путиным. Именно так, как хочет Зеленский. Тот же Владимир Зеленский, которого, по данным того же "Рейтинга", поддерживает только 25% избирателей. Что-то на Банковой с математикой совсем плохо", - отметил журналист и политтехнолог Владимир Горковенко.

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Согласно этому опросу, 48% украинцев считают Беларусь враждебной страной. Россию считают враждебной 72% опрошенных. Крупнейшими союзниками опрошенные назвали Канаду, Литву, Польшу, Великобританию, США и Турцию.