72% украинцев считают Россию врагом - опрос

12% украинцев положительно относятся к РФ. Фото: dpsu.gov.ua

48% украинцев считают Беларусь враждебной страной. Россию считают враждебной 72% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 6-8 декабря.

"Беларусь украинцы в большинстве считают враждебной в отношении Украины. За последние год количество таких респондентов выросло более чем вдвое, с 22% до 48%. Большинство опрошенных считают Россию враждебной страной, только 12% - союзной", - говорится в сообщении.

Крупнейшими союзниками опрошенные назвали Канаду, Литву, Польшу, Великобританию, США и Турцию. Меньшее количество людей считают союзниками Францию, Германию и Китай. КНР считают скорее нейтральной страной.

Отношение к Турции и Великобритании за прошлый год улучшилось. К Беларуси - ухудшилось.

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По телефону опросили 2,5 тыс. жителей Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий.

По результатам исследования о миграции сегодня каждый четвертый украинец готов согласиться на рискованное предложение работы. Более 7 млн ​​человек в Украине почувствовали ухудшение здоровья, потратили большие средства на лечение, столько же украинцев потеряли доходы, безработными стали 2 млн человек.