Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС

В Николаев, после службы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

У части в микрорайоне Соляные их встретили родные и друзья. Фото и видео с места происшествия опубликовала жительница Николаева Юлия Винник в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе террористы стреляли вблизи Березового — штаб ООС

"Лучший подарок, когда они дома! Вместо тысячи слов. Всех, кто ждал также поздравляю! Ребята, вы для нас всегда первые! Слава Украине!", - отметила она в подписи к снимкам.

В течение недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей было отправили 368 тонн гуманитарной помощи. Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю прошли 34 грузовика с гуманитаркой.