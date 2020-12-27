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воскресенье, 27 декабря 2020 13:42

Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
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В Николаев, после службы в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вернулись военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

У части в микрорайоне Соляные их встретили родные и друзья. Фото и видео с места происшествия опубликовала жительница Николаева Юлия Винник в Facebook.

Из Донбасса вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Facebook
Из Донбасса вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Facebook
Из Донбасса вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Facebook
Из Донбасса вернулись бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Фото: Facebook

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"Лучший подарок, когда они дома! Вместо тысячи слов. Всех, кто ждал также поздравляю! Ребята, вы для нас всегда первые! Слава Украине!", - отметила она в подписи к снимкам.

В течение недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей было отправили 368 тонн гуманитарной помощи. Через контрольный пункт "Новотроицкое" за неделю прошли 34 грузовика с гуманитаркой.

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