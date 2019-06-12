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среда, 12 июня 2019 16:05

Боевики устроили перестрелку с бойцами ООС и поплатились

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Боевики устроили перестрелку с бойцами ООС и поплатились
На Донбассе погибли 5 боевиков. Фото: PolitInfo

На Донбассе террористы спровоцировали перестрелку с военнослужащими операции Объединенных сил.

"Выполняя самовольный приказ командира одной из мотострелковых бригад 2 АК, была спровоцирована перестрелка с подразделением Объединенных сил, в результате которого погибли 5 боевиков разведывательного подразделения противника", - сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Чтобы скрыть боевые потери, по распоряжению указанного командира бригады погибших доставили в местный морг в гражданской одежде и без документов.

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Также Минобороны сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают обстрел позиций подразделений Объединенных сил по инициативе командования 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

На линии разграничения на Донбассе был ликвидирован боевик ДНР 23-летний Богдан Грицай по прозвищу "Москва". Грицай (в социальной сети "Вконтакте" указана фамилия Соколинский) был родом из Макеевки Донецкой области.

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