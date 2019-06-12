На Донбассе ликвидировали "Москву"

Фото: Twitter/Necro Mancer

На линии разграничения на Донбассе был ликвидирован боевик ДНР 23-летний Богдан Грицай по прозвищу "Москва".

Грицай (в социальной сети "Вконтакте" указана фамилия Соколинский) был родом из Макеевки Донецкой области, сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

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Боевик входил в группировку "Донские казаки", по данным сайта "Миротворец".

Участвовал в боевых действиях на Донбассе, начиная с 2014-го. Был ликвидирован 11 июня 2019-го, пишут в социальных сетях знакомые боевика.

На Донбассе украинские военные уничтожили боевика. Врага звали Иван Моисеинков по прозвищу "Маз".