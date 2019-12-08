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воскресенье, 08 декабря 2019 18:55

Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

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Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе
Боевики трижды обстреляли украинских военных. Фото: DW

На Донбассе от начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы.

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Дата
08
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