Боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Боевики трижды обстреляли украинских военных. Фото: DW

На Донбассе от начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы укреплений украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

Международный уголовный суд принял информационное сообщение по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево. Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных сил Украины представителями пророссийской организованной группы.