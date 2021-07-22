Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Оккупанты нарушили режим тишины на передовой. Фото: vchasnoua

С начала суток на Донбассе зафиксировали три обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

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Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь в ВСУ нет, а на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь в ответ.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау заявила, что ситуация с безопасностью на Донбассе последнее время ухудшается, а зона вокруг участка разведения вблизи Золотого превращается в горячую точку.