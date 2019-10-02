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среда, 02 октября 2019 15:20

Боевики стреляют из российских гранатометов РПГ-32 "Баркас"

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Автор: https://www.gp.gov.ua/
 

Генеральная прокуратура Украины предоставила доказательства участия и финансирования Россией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области.

Речь идет о применении боевиками современных российских гранатометов РПГ-32 "Баркас", сообщает пресс-служба ГПУ.

"По предварительной информации, указанный боеприпас на вооружении Вооруженных сил Украины не находится, а с 2008-го относится к комплексу вооружения Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Эти доказательства используют по делам против Российской Федерации в международных судебных инстанциях.

Автор: https://www.gp.gov.ua/
 

РПГ-32 "Баркас" - российский многоразовый мультикалиберный гранатомет. Может оснащаться различными видами гранат, среди которых термобарические и тандемные. Кроме России, поставляется на экспорт в ОАЭ и Иорданию, где его собирают из комплектующих из России. Там он известен под названием РПГ-32 "Хашим".

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 9 населенных пунктов.

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02
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