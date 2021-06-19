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Боевики разместили танки с нарушением линии отвода и препятствовали работе наблюдателей

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Боевики разместили танки с нарушением линии отвода и препятствовали работе наблюдателей
Украинская сторона СЦКК сообщает, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные случаи нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Фото: armyinform.com.ua

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода.

Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает прессслужба штаба ООС.

В частности, на блокпосту неподалеку от оккупированной Бессарабки наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

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Из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссия отменила полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и оставили этот район.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия недопустимы и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает информировать СММ ОБСЕ о случаях нарушений Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ.

18 июня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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