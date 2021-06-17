Собрался в ВСУ: оккупанты застрелили своего же наемника

Оккупанты застрелили своего бойца, потому что хотел в ВСУ. Фото: reuters

Боевики в Донбассе застрелили своего бойца, который хотел перейти на сторону ВСУ.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север.

После убийства боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.

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"Руководство незаконных вооруженных формирований пытается жестоко пресекать случаи сдачи в плен своих "защитников" и скрыть факты их ликвидации при попытках перехода на сторону ВСУ из-за нежелания защищать самопровозглашенные республики", - говорится в сообщении.

16 июня на Донбассе погиб украинский военный со Львовщины. Погибший - житель Равы-Русской 24-летний Роман Галуха. Он служил в 24-й ОМБр имени короля Данила. О том, что стало причиной гибели военного и где именно он погиб, пока не сообщают.