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среда, 16 июня 2021 14:51

На Донбассе погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный
Сегодня погиб украинский военный 1997 года рождения. Фото: pixabay.com

16 июня на Донбассе погиб украинский военный со Львовщины.

Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Погибший - житель Равы-Русской 24-летний Роман Галуха. Он служил в 24-й ОМБр имени короля Данила", - говорится в сообщении.

О том, что стало причиной гибели военного и где именно он погиб, пока не сообщают.

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Сегодня утром боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки целились из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку от Зайцевого применили минометы 82-го калибра.

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Дата
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