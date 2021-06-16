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среда, 16 июня 2021 08:47

Оккупанты подглядывали за ВСУ с беспилотника. Украинцы отреагировали

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Оккупанты подглядывали за ВСУ с беспилотника. Украинцы отреагировали
На атаку противника украинские защитники открывали огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 15 июня, вооруженные российские формирования 6 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Целились из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также применяли противотанковый ракетный комплекс.

Под обстрелы попали населенные пункты Новгородское, Южное, Невельске, Новотошковское и Пески. На атаку противника наши защитники открывали огонь, сообщают в ООС.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

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Сегодня утром боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки целились из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Зайцевого применили минометы 82-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Главари ОРДЛО и российские СМИ распространяют очередные фейки об украинских военных. Якобы Украина провела диверсию в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых боевиков на оккупированной территории.

По информации разведки, их всех убил российский наемник во время пьянки, а потом застрелился сам.

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Дата
16
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