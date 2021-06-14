Пьяный боевик расстрелял спящих сослуживцев

Боевик расстрелял своих. Фото: realist.online

Главари ОРДЛО и российские СМИ распространяют очередные фейки об украинских военных.

Якобы Украина провела диверсию в районе населенного пункта Голубовское и убила пятерых боевиков на оккупированной территории, сообщает пресс служба ГУ разведки Минобороны.

По информации разведки, их всех убил российский наемник во время пьянки, а потом застрелился сам.

Чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.

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В то же время по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставные взаимоотношения между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

Разведка перехватила и обнародовала на своем сайте разговоры с оккупированных территорий об этих событиях.

13 июня российские вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных. Целились из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотошковского.