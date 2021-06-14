Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Двое военных получили ранения. Фото: УП

14 июня в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих.

Они получили осколочные ранения, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Раненых воинов доставили в больницы. Им предоставили медицинскую помощь.

"Один военнослужащий находится в удовлетворительном состоянии, состояние здоровья другого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

13 июня российские вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных. Целились из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе Новотошковского