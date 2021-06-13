Сутки на Донбассе: полицейские раскрыли 25 преступлений

На подконтрольную територую Украины въехали больше людей, чем выехало. Фото: stn.loga.gov.ua

За прошедшие сутки 12 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 979 человек.

На подконтрольную Украины территорию прибыло 1146 человек, сообщили в пресс-службе штаба операции Объединенных сил.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4427 транспортных средств, 4968 человек, из которых 4804 по Информационному центру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только один КПВВ на Донбассе работает корректно

В территориальные подразделения на причастность к Вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись 4 человека. Выявлено 66 административных правонарушений.

За указанный период полицейскими раскрыто 25 преступлений.

Российские оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения ООС зафиксировали девять обстрелов украинских позиций оккупантами из разных стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов.