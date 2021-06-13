Сутки на Донбассе прошла беспокойно

За сутки 12 июня оккупанты 9 раз нарушали режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщают в утренней сводке Штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7 часов утра 13 июня.

За прошедшие сутки, 12 июня, в районе проведения ООС зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции по подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Около Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловка враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Рядомс Новотошковским оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра воскресенья 13 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и остаются на своих позициях.

На Донбассе в результате обстрела вражеских войска 11 июня погиб украинский военный 37-летний Владимир Белов. Боец был родом из города Мукачево Закарпатской области. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.