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суббота, 12 июня 2021 11:08

Назвали имя убитого воина на Донбассе. Вторая потеря за неделю в 128-й бригаде

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Назвали имя убитого воина на Донбассе. Вторая потеря за неделю в 128-й бригаде
37-летний Владимир Белов получил несовместимые с жизнью ранением во время вражеского обстрела 11 июня. Фото: Facebook

На Донбассе в результате обстрела вражеских войска 11 июня погиб украинский военный 37-летний Владимир Белов. Боец был родом из города Мукачево Закарпатской области. Служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

О смерти военного сообщили на официальной странице 128-й бригады в Facebook.

"С грустью сообщаем, что сегодня, в полосе ответственности наших подразделений, в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших защитников, наш собрат получил ранения несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

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Пресс-центр ООС информировал о 9 обстрелах позиций украинских военных 11 июня. Вражеские войска обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра, с автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
10 июня при исполнении служебных обязанностей погибла 22-летняя военная - лейтенант 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карина Шемчук.

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