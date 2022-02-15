Боевики пытаются ловить пригодных к военной службе мужчин

Разведка зафиксировала увеличение количества инспекторов из России в ОРДЛО. Минобороны

Командование ВС РФ ужесточает контроль за делами в соединениях на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С конца прошлой недели на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях увеличено количество инспекционных групп высших органов военного управления ВС РФ. Проверяют подразделения оккупационных войск на способность приведения в боевую готовность и перемещение на полигоны и укомплектованность личным составом", - говорится в сообщении.

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Российская администрация с оккупационным командованием комплектуют личным составом первый и второй армейские корпуса. Боевики устраивают рейды по частным предприятиям и общественным местам. Ищут пригодных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что кардинальное увеличение российских войск на украинских границах не фиксируется. Всего на границах находятся более 120 тыс. военных.