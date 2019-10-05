Боевики продолжают провокации - пострадал украинец

За сутки зафиксировали 5 обстрелов. Фото: "Вовремя"

С начала субботы боевики совершили 5 обстрелов позиций операции Объединенных сил.

Один украинских военный пострадал, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций наших воинов со стороны российско-оккупационных войск. По имеющейся информации, с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов был ранен один защитник Украины. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - сказал представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве в субботу.

После 4.30 утра возле поселка Золотое украинские военнослужащие зафиксировали разрывы четырех вражеских мин калибра 82-мм.

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Вооруженные провокации зафиксировали в районах населенных пунктов Хутор Вольный и Старогнатовка.

Из стрелкового оружия боевики обстреливали позиции украинских защитников населенного пункта Новогнатовка и Гнутово.

4 октября на территории проведения ООС погиб украинский военный. Во время вражеского обстрела на одной из передовых позиций ранения получил боец ​​1-й отдельной танковой Северской бригады старший солдат 33-летний Олег Владимирович Ременный.