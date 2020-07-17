Боевики передали Украине тело бойца: это может быть убитый медик

Российские оккупанты передали тело погибшего украинца: это может убитый возле Зайцево медик. Фото: Facebook/ООС

После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, было достигнуто соглашение о передаче тела погибшего в "серой зоне" украинского военного.

Как сообщает штаб ООС, передача состоялась в КПВВ "Марьинка" на подконтрольной Украине территории.

Подтверждений того, что это — военный медик Николай Илин, погибший 13 июля возле Зайцево, нет. В Украине для идентификации погибшего проведут ДНК-экспертизу.

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13 июля украинский военный погиб в районе Зайцево в результате подрыва на мине. В день его гибели боевики обстреляли группу украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела побратима. Несмотря на договоренности с вражеской стороной и гарантии безопасности, террористы обстреляли группу. В результате погиб военный медик, еще 2 военнослужащих пострадали. Одного раненого забрать с поля боя не удалось, о его судьбе до сих пор ничего не известно.