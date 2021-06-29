Боевики открывали огонь в Донецкой области, запускали БПЛА

От начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
В Донецкой области возле Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.
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Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представители Миссии ОБСЕ.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, сегодня пиротехники ГСЧС разминировали более 2 га территории и передали на уничтожение 34 взрывоопасные предметы.
За прошедшие сутки, 28 июня, вооруженные формирования России дважды нарушили режим тишины. Украинский военный получил пулевое ранение.
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