Боевики обстреляли украинские позиции: есть погибший

Погиб украинский военный. Фото: Facebook

На Донбассе оккупанты в который раз нарушили режим тишины и обстреляли украинскихе позиции неподалеку Шумов.

В результате обстрела один военный ВСУ получил огнестрельное ранение. Об этом информирует штаб ООС.

От полученных ранений он скончался во время эвакуации в медучреждение.

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На обстрел боевиков украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях российско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ.

Во время обстрела у Южного на Донбассе 18 марта погиб младший сержант 55-летний Виктор Пасека. Он из села Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области.