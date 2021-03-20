Боевики обстреляли украинские позиции: есть погибший

На Донбассе оккупанты в который раз нарушили режим тишины и обстреляли украинскихе позиции неподалеку Шумов.
В результате обстрела один военный ВСУ получил огнестрельное ранение. Об этом информирует штаб ООС.
От полученных ранений он скончался во время эвакуации в медучреждение.
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На обстрел боевиков украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях российско-оккупационных войск сообщили представителям ОБСЕ.
Во время обстрела у Южного на Донбассе 18 марта погиб младший сержант 55-летний Виктор Пасека. Он из села Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области.
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