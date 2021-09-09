Боевики обстреляли следственную группу СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 36
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 1449
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 279
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 360
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1152
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 243
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 711
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 378
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
5
5
4
4
4
На Донбассе боевики сбросили напечатанные на 3D-принтере бомбы: фото
На Донбассе боевики сбросили напечатанные на 3D-принтере бомбы: фото
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
В Хмельницком отдали последний долг Герою Украины Петраковскому
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
На Донбассе ранили восемь украинских военнослужащих
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Российские оккупанты из минометов обстреляли Авдеевку - какие последствия
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Враги не смогли сбить - на оккупированные территории запустили украинские флаги
Видео
Все видео
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Мать боевика ДНР работала на оккупантов. Затем устроилась в украинском институт
Украина получит мощные ракетные комплексы
Украина получит мощные ракетные комплексы
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Сегодня Украина чтит героев войны с Россией
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2151
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1413
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 126
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
четверг, 09 сентября 2021 19:20

Боевики обстреляли следственную группу СБУ

  Комментировать
Боевики обстреляли следственную группу СБУ
Следователи СБУ не пострадали. Фото: СБУ

В Луганской области оккупанты обстреляли оперативно-следственную группу Службы безопасности Украины.

Она работала у линии соприкосновения, сообщает СБУ.

Происшествие случилось в Трехизбенке Счастьенского района. Там офицеры СБУ собирали доказательства вины наемников в обстрелах мирных селений.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ живы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов

Спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту обстрела украинских позиций 8 сентября. Это уже 64 производства с начала года по факту обстрелов в Луганской области.

Боевики 9 сентября в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских военных. Ранения получил один защитник. Стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли следственную группу СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 19594
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4158
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2637
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2583
Меган Фокс очаровала новыми фото
Меган Фокс очаровала новыми фото
6
 Просмотров: 2475
Донбасс
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
Выборы в Госдуму РФ: жителям ОРДЛО массово выдают российские паспорта
 Просмотров: 99
Боевики обстреляли украинские позиции: один военный в тяжелом состоянии
Боевики обстреляли украинские позиции: один военный в тяжелом состоянии Просмотров: 90
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов Просмотров: 54
Оккупанты провели учения на запрещенной территории: есть раненые
Оккупанты провели учения на запрещенной территории: есть раненые Просмотров: 252
Оккупанты обстреляли Авдеевку: чем все закончилось
Оккупанты обстреляли Авдеевку: чем все закончилось Просмотров: 396
Больше всего комментируют
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
1
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека
Голосов: 11581
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть