Боевики обстреляли следственную группу СБУ

Следователи СБУ не пострадали. Фото: СБУ

В Луганской области оккупанты обстреляли оперативно-следственную группу Службы безопасности Украины.

Она работала у линии соприкосновения, сообщает СБУ.

Происшествие случилось в Трехизбенке Счастьенского района. Там офицеры СБУ собирали доказательства вины наемников в обстрелах мирных селений.

По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ живы.

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Спецслужба продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту обстрела украинских позиций 8 сентября. Это уже 64 производства с начала года по факту обстрелов в Луганской области.

Боевики 9 сентября в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских военных. Ранения получил один защитник. Стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".