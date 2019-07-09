Боевики обстреливают украинские позиции - есть раненые

Террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: РБК

С начала суток террористы 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Позиции украинских военных обстреливали из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также другого оружия, сообщает пресс-центр ОС.

Вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование.

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"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Россияне готовятся захватить Станицу Луганскую, накапливают силы у границы с населенным пунктом. Боевики не оставили позиции на высоте гора Князя Игоря, это позволяет им контролировать местность, сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.