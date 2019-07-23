Боевики нарушили "хлебное перемирие"

Боевики от начала суток один раз обстреляли украинских военных. Фото: zik.ua

На Донбассе от начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрел был совершен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского по направлению Нижнего Лозового. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет.

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