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среда, 24 февраля 2021 12:04

Боевики на Донбассе убили мирного жителя

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Боевики на Донбассе убили мирного жителя
Дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины. Фото: pixabay.com

23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из противотанковых гранатометов по мирному населению Хутора Вольный на Луганщине, а также произвели дистанционное минирование населенного пункта.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, в результате обстрела погиб мирный житель 1947 года рождения. Около 17:25 у него во дворе взорвалась мина.

"Дерзкие и преступные действия вооруженных формирований РФ в очередной раз свидетельствуют об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и в очередной раз подтверждают систематическое игнорирование достигнутых договоренностей", - отмечается в сообщении.

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Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение по Донбассу.

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