Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции у Нью-Йорка

С начала суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований Российской Федерации.
Возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты наращивают атаку. Имеем погибшего и раненых
Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.
Комментарии