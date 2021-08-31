Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции у Нью-Йорка

Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников. Фото: ООС

С начала суток на Донбассе зафиксировали 4 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований Российской Федерации.

Возле Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В понедельник 30 августа на Донбассе погиб военный из Львовской области Роман Задорожный.