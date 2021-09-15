Боевики изрешетили пулями грузовик наблюдателей ОЦКК

Во вторник, 14 сентября, в 23:15 оккупанты на Донбассе нарушили режим тишины и обстреляли грузовик украинской стороны Общего центра контроля и координации режима прекращения огня.

Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Боевики обстреляли автомобиль ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками ОЦКК в районе Шумов. Обстрел велся из артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм.

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"В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Украинская сторона отмечает, что в случае дальнейшего обострения ВСУ предоставят адекватный ответ.

11 сентября на Донбассе от вражеского огня погиб старший солдат Алексей Куленко из 57-й отдельной мотопехотной бригады и разведчик 74-го разведывательного батальона Денис Герман. Девять получили ранения, еще один - боевую травму.

12 сентября погиб морской пехотинец Артур Голуб. Получил ранения, несовместимые с жизнью.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальному району в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, которая там располагалась.