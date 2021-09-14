На Донбассе погиб 24-летний Демьян Данылив

На Донбассе боевики убили украинского воина 24-летнего Демьяна Данылива. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

В понедельник, 13 сентября, во время вражеского обстрела на Донбассе погиб военный из Львовской области Демьян Данылив. Он был командиром механизированного отделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

"Старший солдат Демьян Данылив в Новоайдарском районе Луганской области получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

За месяц до гибели воин отпраздновал 24-й день рождения. Родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района.

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11 сентября на Донбассе от вражеского огня погиб старший солдат Алексей Куленко из 57-й отдельной мотопехотной бригады и разведчик 74-го разведывательного батальона Денис Герман. Девять получили ранения, еще один - боевую травму. 12 сентября погиб морской пехотинец Артур Голуб. Получил ранения, несовместимые с жизнью. В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальному району в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, которая там располагалась.