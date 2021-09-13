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понедельник, 13 сентября 2021 11:58

Путинские наемники на Донбассе убили Дениса Германа

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В субботу, 11 сентября, на Донбассе погиб военный из Запорожья 31-летний Денис Герман.

Об этом сообщил Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Facebook.

Автор: Запорожский областной ТЦК и СП
  На фото убитый боевиками украинский военный Денис Герман
На фото убитый боевиками украинский военный Денис Герман

"Во время выполнения боевого задания погиб земляк, разведчик глубинной разведки 74 орб (разведывательный батальон. - Gazeta.ua) Денис Герман. 29 сентября Денису должно было исполниться 32 года", - говорится в посте.

Военный родился в Запорожье. Учился в общеобразовательной школе №91. Окончил Классический частный лицей. Высшее образование получил по специальности "Правоведение". Имеет квалификацию магистра права.

Прощание с героем состоится 14 сентября в 10:30 на Аллее Защитников в парке Металлургов.

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11 сентября на Донбассе от вражеского огня погиб также старший солдат Алексей Куленко с 57-й отдельной мотопехотной бригады, девять получили ранения, еще один - боевое травмирования.

12 сентября погиб морской пехотинец Артур Голуб. Мужчина получил ранение не совместимые с жизнью.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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Дата
13
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