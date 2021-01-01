Боевики 7 раз нарушили режим тишины

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 261
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2682
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 684
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1053
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1449
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 765
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2196
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1062
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
3
3
4
3
5
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Видео
Все видео
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Воины ВСУ ударили по российским оккупантам прицельным огнем
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Российские оккупанты палят из тяжелого вооружения. У нас - раненный
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Боевики активизировались, ранили нашего воина. ВСУ ударили в ответ
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 261
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 954
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 153
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1053
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2196
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 666
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 18:26

Боевики 7 раз нарушили режим тишины

  Комментировать
Боевики 7 раз нарушили режим тишины
Рассказали последние новости Донбасса. Фото: tva.ua

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, враждебную активность заметили вблизи Авдеевки, Водяного, Золотого-4 и Новолуганское. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения ,.

"Оккупанты нарушили режим тишины несколько раз неподалеку Авдеевки (минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие). С направлении населенного пункта Яковлевка обнаружили БПЛА, который был сбит", - рассказали в ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нет смысла сидеть в окопах: главнокомандующий ВСУ о перемирии на Донбассе

Вблизи Водяного враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

Отмечается также, что вблизи Новолуганское боевики применили стрелковое оружие.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики 7 раз нарушили режим тишины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Ввели новую валюту

В Галичине начала выходить украинская газета

Освободили женщину, пытавшуюся убить президента США

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

От плана ядерной атаки отказались

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 13951
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 12690
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 9082
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался
Мужчина проложил туннель в спальню любовницы и попался Просмотров: 7911
Ударят морозы до -15: назвали дату
Ударят морозы до -15: назвали дату Просмотров: 7245
Донбасс
Дети погибших военных будут питаться бесплатно
Дети погибших военных будут питаться бесплатно Просмотров: 99
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
Все погибшие на Донбассе в 2020 году - помним их имена
55
 Просмотров: 423
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Украинские воины дали адекватный ответ
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Украинские воины дали адекватный ответ Просмотров: 297
Тракторист подорвался посреди поля
Тракторист подорвался посреди поля Просмотров: 585
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
Воины ВСУ утихомирили российских наемников прицельным огнем
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
4
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
1
Морозный и теплый: синоптик сделал прогноз на январь
1
Методы Древнего Египта: как добывают воду в оккупированном Крыму
1
Финалистка "Холостяка" выпятила на камеру упругие ягодицы
Голосов: 10139
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть