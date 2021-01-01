Боевики 7 раз нарушили режим тишины

Рассказали последние новости Донбасса. Фото: tva.ua

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, враждебную активность заметили вблизи Авдеевки, Водяного, Золотого-4 и Новолуганское. Об этом сообщил пресс-центр ООС во время вечернего сведения ,.

"Оккупанты нарушили режим тишины несколько раз неподалеку Авдеевки (минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие). С направлении населенного пункта Яковлевка обнаружили БПЛА, который был сбит", - рассказали в ООС.

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Вблизи Водяного враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Золотого-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;

Отмечается также, что вблизи Новолуганское боевики применили стрелковое оружие.

На многочисленные обстрелы противника украинские воины оказали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.