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четверг, 13 июня 2019 08:08

Боевики 28 раз нарушили режим тишины: есть раненые

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Боевики 28 раз нарушили режим тишины: есть раненые
Боевики 28 раз обстреляли украинские позиции. Фото: news-front.info

12 июня боевики на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня. Трижды применили запрещены минского соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм. Одного украинского военного ранения.

Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пиводомляе пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного, Авдиевкы, Марьинки, Широкино, Новотроицкого, Старогнатовка, Лебединского, Талаковка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 12 раз у Новолуганское, Новотошковское, Попасной, Новгородского, зайцев, Луганского, Южного.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены", - сообщают в штабе ООС.

Кроме того, сегодня враг уже трижды обстрелял украинских военных из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и артиллерии калибра 152 мм. Пострадали позиции населенных пунктов Водяное, Боровское, Луганское.

На Донбассе террористы спровоцировали перестрелку с военнослужащими операции Объединенных сил. В результате которого погибли 5 боевиков разведывательного подразделения противника. Чтобы скрыть боевые потери, по распоряжению указанного командира бригады погибших доставили в местный морг в гражданской одежде и без документов.

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Дата
13
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