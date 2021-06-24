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четверг, 24 июня 2021 20:59

Боевики 12 раз нарушили режим тишины: есть раненый

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Боевики 12 раз нарушили режим тишины: есть раненый
Сообщили о ситуации на передовой. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, у Новгородского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска били из минометов 120-го калибра, а в районе Шумов применили 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки боевики вели огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12, а в направлении Старогнатовки со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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На Приазовье, неподалеку Водяного, враг бил с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковское - из минометов 82-го калибра.

У Красногоровки наши позиции вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск враг совершил дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ.

Боевики на Донбассе застрелили своего бойца, который хотел перейти на сторону ВСУ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Екатериновка. После убийства боевики эвакуировали тело наемника на наблюдательный пункт.

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