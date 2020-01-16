Боец-пленник рассказал о том, сколько осталось жить ДНР

Украинские пленные военные в тюрьмах оккупированного Донбасса. Фото: росзми

Один из обмененных воинов Богдан Пантюшенко рассказал, как охранник СИЗО признался ему в поддержке Украины.

Добавил, что жители Донбасса в 2014-2015 годах находились под влиянием рос.пропаганды, пишут "Факты"

"Скажу так, в 2014-2015 годах жители Донбасса находились под прессом российской пропаганды, которая им навевала, что, когда Донбасс захватит Россия, то все здесь будет, как в Москве, - и высокие пенсии, и социальные гарантии. Российскую же глубинку на оккупированных территориях по телевизору не показывают", - отметил он.

В 2016 году он не встречал поклонников "русского мира".

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"Сейчас зарплата в 19 тыс рублей (около 7438 грн) в Донецке считается хорошей, а есть те, кто получает и 3,5 тыс. руб. (1370 грн) или минимальную пенсию - 4 тыс. Руб. (1566 грн)", - рассказал он.

Он рассказал о том, что в "армию" шли чтобы прокормить семьи.

"Люди так разочаровались, что уже в 2018 году один охранник в Донецком СИЗО шепнул мне:" Я пришел сюда работать, потому что больше устроиться нигде не смог. Я уже жду, пацаны, когда вы сюда придете и отсюда пойдет "русский мир", - рассказал Пантюшенко.

Во время обмена пленными в прошлом году 29 декабря боевикам отдали 15 уголовных преступников, которые не имеют отношения к войне на Донбассе. Во время обмена отдали 124 человека и вернули 76 украинцев.