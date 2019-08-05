Били из минометов и пулеметов: сообщили последние новости с Донбасса

Потерь среди украинских военных нет. Фото: mil.gov.ua

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины. Из них раз применили запрещенные минского соглашениями минометы калибра 82 мм.

Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

Под обстрелы попали позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" вблизи Водяного, Лебединского и Верхнеторецкого. Потерь среди украинских военных нет.

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С начала текущих суток враг уже 2 раза обстрелял позиции ООС. Целил из стрелкового оружия по позициям у Водяного и Южного.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Оккупанты в Донбассе 3 августа нарушали режим прекращения огня восемь раз. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.