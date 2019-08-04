Боевики обстреляли украинские позиции с артиллерии

Боевики от начала суток 4 раза нарушили перемирие. Фото: 1News

На Донбассе от начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки - применяя миномет калибра 82 мм; дважды в районе населенного пункта Пески по направлению Лозового - применяя стрелковое оружие; рядом Широкино по направлению Саханка - применяя стрелковое оружие.

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Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Украина не может начать ремонт моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны противника. Боевики не позволяют украинским саперам разминировать часть моста, а без этого ремонт начать невозможно.