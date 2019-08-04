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Одного воина ранили: как минули сутки на Донбассе

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Одного воина ранили: как минули сутки на Донбассе
За прошедшие сутки российские наемники ранили одного военного ВСУ. Фото: media.pogliad.ua

Оккупанты в Донбассе за минувшие сутки нарушали режим прекращения огня восемь раз.

Какова ситуация на передовой в 7 утра сообщили в штабе ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают в штабе.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Схід"противник совершил два обстрелы позиций Объединенных сил. В районе группировки" Північ "позиции наших защитников были обстреляны 6 раз", - сообщили военные.

За прошедшие сутки российские наемники ранили одного военного ВСУ. Также они четыре раза обстреляли наши позиции.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - заверили в штабе.

Подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато враг 5 раз нарушал запрет на использование любого оружия в течение суток 1 августа.

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Дата
04
августа

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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