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четверг, 28 декабря 2017 16:44

"Били и спрашивали, любит Украину" - мать освобожденного из плена бойца рассказала подробности

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&quot;Били и спрашивали, любит Украину&quot; - мать освобожденного из плена бойца рассказала подробности
Мать освобожденного из плена боевиков Александра Морозова рассказала о том, что пережил сын

Боевики ДНР били украинских военных и не оказывали медицинской помощи.

Об этом рассказала мать освобожденного бойца Александра Морозова, передает 112 Украина.

"Как его взяли в плен, как его в гараже держали, раз в день горсть супа приносили или совсем не приходили по пять дней. Затем били очень. Боялся, чтобы не сорваться, потому что все спрашивали, любит Украину. У него нет ни ранений, ничего. У него только контузия немного. Говорил, что в последнее время голова не болит. У ребят, с которыми сидел, высыпались зубы.

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На праздники мы будем вместе. Сейчас сын находится в военном госпитале, а мы, матери, женщины, находимся в отеле СБУ. Обследование не один день - два-три дня, сказали. А потом, если все ок, заберем домой ", - рассказала женщина.

Освобожденные бойцы получат от государства денежную компенсацию. Время пребывания в плену мужчинам зачислят как трудовой стаж. Об этом сообщили в профильном министерстве.

112.ua
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