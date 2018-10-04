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пятница, 05 октября 2018 18:29

Белорусские "МАЗы" поставляют террористам на Донбасс: раскрыли схему

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Белорусские &quot;МАЗы&quot; поставляют террористам на Донбасс: раскрыли схему
Белорусский грузовик МАЗ, которую используют боевики в Донбассе / фото: Belsat.eu

Белорусские журналисты схему поставки продукции с Минского автозавода в оккупированный Донбасс.

Продукцию возят через посредников в российском городе Ростов-на-Дону, пишет belsat.eu.

В материале сообщается о схеме поставок составных частей МАЗа в оккупированный Торез, где из них собирают спецтехнику.

На выставке 23-24 августа в оккупированном Донецке была продемонстрирована продукция предприятий из России и Беларуси. В составе белорусской делегации был официальный представитель Нижегородской области в Беларуси Сергей Петров.

"Вполне вероятно, что Петров - один из тех, кто координирует неофициальные контакты между Беларусью и ДНР в промышленной сфере", - пишет издание.

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Петров рассказал, что схема поставок белорусских товаров тяжелой промышленности до ДНР сформировалась еще в 2016 году.

"Официальной сотрудничества между МАЗом и ДНР нет. Хотя, конечно, автомобили МАЗ имеют место там быть. Завод в Минске поставляет продукцию в московский Торговый дом "МАЗ", затем ее покупают компании в Ростове, а оттуда МАЗы попадают в Донецк", - рассказал он.

Петров отметил, на базе шасси МАЗа производить мусоровозы на Торезском электротехническом заводе. Эта схема выгодна по политическим соображениям.

"В силу политических обстоятельств, белорусские предприятия не могут непосредственно торговать с непризнанной республикой. В случае прямых поставок, Беларусь испортила бы отношения с Украиной, а МАЗ попал бы под санкции. Но частный российский бизнес имеет такое право. Конечно, МАЗ ничего не нарушает, когда продает свои изделия, например, в Ростов", - заявил чиновник.

По подобной схеме с Донбассом работает еще и Минский тракторный завод и "Амкодор", говорит Петров.

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На Минском автозаводе заявили, что ничего не знают о реализации продукции на оккупированном Донбассе.

"Заместитель коммерческого директора по реализации грузовой техники МАЗ Сергей Захаревич, курирующий поставки в Россию и Украину, в комментарии изданию заявил, что о донецком направление ему ничего не известно и среди официальных покупателей Торезский завод не фигурирует", - говорится в материале.

"Почти 700 тыс. человек работали на предприятиях оккупированной Донбасса. В Луганской области - до 300 тыс.", - говорит директор Центра исследований социальных перспектив Донбасса 44-летний Сергей Гармаш.26 декабря 2016 ветераны АТО объявили о блокаде торговли с оккупированными территориями. Остановили железную дорогу на отдельных участках Донбасса. Также - движение грузовиков в сторону Горловки.

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