В оккупированных районах Донецкой области выдали пропагандистский учебник для первоклассников "Азбука Донбасса".

На обложке указали, что автор книги Сергей Волков, художница - Дарья Лысакова, сообщает Telegram-канале Perepichka News.

В сети сообщили, что до 1 сентября такие учебники выдадут первоклассникам.

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На первых страницах книги разместили обращение главаря оккупантов Дениса Пушилина. Текст букваря пропагандирует идеологию боевиков. Россию автор книги называет родиной.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники удерживают в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан.

На временно неподконтрольной территории оккупанты расположили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев.

Даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток Нильсу Мельцеру российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе.