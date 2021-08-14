 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1107
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 180
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1323
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 2592
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 189
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 243
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 729
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 315
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 774
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
3
3
7
4
18
&quot;Азбука Донбасса&quot; - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Видео
Все видео
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Украинские военные освободили город на Донбассе
Украинские военные освободили город на Донбассе
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Просмотров: 117
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 108
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 189
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 243
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 369
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 261
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
суббота, 14 августа 2021 13:45

"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
3

  Комментировать

В оккупированных районах Донецкой области выдали пропагандистский учебник для первоклассников "Азбука Донбасса"
Фото: "Обозреватель"
На первых страницах книги разместили обращение главаря оккупантов Дениса Пушилина
Текст букваря пропагандирует идеологию боевиков. Россию автор книги называет родиной

В оккупированных районах Донецкой области выдали пропагандистский учебник для первоклассников "Азбука Донбасса".

На обложке указали, что автор книги Сергей Волков, художница - Дарья Лысакова, сообщает Telegram-канале Perepichka News.

В сети сообщили, что до 1 сентября такие учебники выдадут первоклассникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса

На первых страницах книги разместили обращение главаря оккупантов Дениса Пушилина. Текст букваря пропагандирует идеологию боевиков. Россию автор книги называет родиной.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники удерживают в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан.

На временно неподконтрольной территории оккупанты расположили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев.

Даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток Нильсу Мельцеру российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

50 млн человек оказались без электрики

США открыли посольство в Гаване после 54-летнего перерыва

Произошел один из самых кровавых терактов в истории

При разгоне протестов в столице убили около 900 человек

Взорвали Михайловский Златоглавый собор

Самый тяжелый и кровавый бой. Военные сдерживали врага месяц

Разрушили Запорожскую Сечь

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 Просмотров: 7029
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 5805
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
Что едят поляки: топ блюд, которые выделяют страну среди других
 Просмотров: 5409
Украинская Рапунцель показала себя топлес
Украинская Рапунцель показала себя топлес
3
 Просмотров: 4554
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта
Женщиной, которую избил и зарезал взбешенный муж, оказалась участница телепроекта Просмотров: 3168
Донбасс
Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых
Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых Просмотров: 180
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса Просмотров: 891
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
3
 Просмотров: 405
Оккупанты ранили украинского воина
Оккупанты ранили украинского воина Просмотров: 99
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику 10 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
10
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
8
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
5
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
1
Нацсовет назначил проверку "Интера" - показывали фильмы с российскими актерами
1
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Голосов: 11505
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть