В тайных тюрьмах на Донбассе удерживают украинцев. Количество шокирует

Украина требует, чтобы РФ прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустила их к местам лишения свободы. Фото: pixabay.com

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники удерживают в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан.

На временно неподконтрольной территории оккупанты расположили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Даже специальному докладчику ООН по вопросам предотвращения пыток, господину Нильсу Мельцеру, российская оккупационная власть отказала в полном и беспрепятственном доступе к местам задержания на Донбассе во время его визита в Украину в 2018 году", – сказала она.

Джапарова требует, чтобы РФ прекратила препятствовать работе региональных и международных правозащитных организаций и допустили их к местам лишения свободы, обеспечив конфиденциальность общения с задержанными. Она призвала международное сообщество объединить усилия с целью ликвидации подобных заведений на территории ОРДЛО.

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Двум боевикам ДНР объявили подозрение в организации подпольной тюрьмы "Изоляция" на оккупированной территории Донецка. Им инкриминируют участие в незаконных военизированных формированиях, торговля людьми, создание преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокое обращение с гражданским населением.