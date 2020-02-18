Атака боевиков на Донбассе: США обратились к России

На фоне эскалации конфликта на Донбассе Соединенные Штаты Америки призвали Россию соблюдать Минские и Нормандские договоренности.
Соответствующее обращение обнародовало в Twitter посольство США в Киеве.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - говорится в сообщении.
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Утром 18 февраля боевики попытались перейти линию разграничения и атаковали позиции сил ООС вблизи Золотого. За несколько часов противник запросил перемирия. Вследствие обстрелов 1 украинский военный погиб, 4 получили легкие ранения.
Президент Владимир Зеленский назвал действия боевиков циничной провокацией и созвал заседание СНБО.
В России заявили, что не причастны к последним событиям на Донбассе.
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