Атака боевиков на Донбассе: США обратились к России

На фоне эскалации конфликта на Донбассе Соединенные Штаты Америки призвали Россию соблюдать Минские и Нормандские договоренности.

Соответствующее обращение обнародовало в Twitter посольство США в Киеве.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - говорится в сообщении.

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