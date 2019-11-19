Ярош прокомментировал встречу лидеров нормандской четверки. Фото: НВ

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил, что не допустит капитуляции на Донбассе.

Таким образом он прокомментировал встречу лидеров нормандской четверки на Радио НВ.

Ярош сказал, что украинские военнослужащие никуда не денутся.

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"Власть эта колеблется, мы видим какое-то желание сделать хорошо, но при всем стратегии обороны государства, его защиты, не просматривается. Трудно оценивать, что и как будет. Сейчас все ждем этой нормандской встречи. Но опять же, те заявления, идущие от новоизбранного президента и власти - несистемные. Можно говорить только за одно: те ребята, которые на войне отстаивали или отстаивают независимость своего государства - они никуда не делись и не денутся. И несмотря на любое решение власти, капитуляции мы не допустим. Это я могу вам сказать однозначно", - заявил Ярош.

Президент Владимир Зеленский считает, что на встрече в нормандском формате следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.