Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе

"За пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию", - Ярош. Фото: Людмила Логвинова

Командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош рассказал, сколько ВСУ нужно времени, чтобы одержать победу на Донбассе.

"Я не буду называть конкретных сроков. Но за пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию", - сказал он в интервью OBOZREVATEL.

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"Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых Л/ДНР, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ.

Но в целом, если "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция", - сказал он.

В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке. Оттуда ранее пришелся удар, который ранил одного из украинских военнослужащих.