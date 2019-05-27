Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3447
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2232
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3645
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3636
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3330
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5598
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16644
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 630
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2934
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 6030
Фото
Все фото
8
7
5
5
22
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле
Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных
Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных
&quot;Это вояки, крошка&quot; - как работает ветеранская палатка на &quot;Книжном Арсенале&quot;
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Видео
Все видео
Боевикам "всыпали перца" под Горловкой: столб огня видно за километры
Боевикам "всыпали перца" под Горловкой: столб огня видно за километры
Военные показали эффектное видео тренировок беспилотников
Военные показали эффектное видео тренировок беспилотников
Ликвидировали командира боевиков из России
Ликвидировали командира боевиков из России
Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП
Операция, которая попала в историю: 5 лет назад украинцы заняли ДАП
"Азов" уничтожил штаб врага
"Азов" уничтожил штаб врага
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 531
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6030
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2934
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 756
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 14:22

Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе

  Комментировать
Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе
"За пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию", - Ярош. Фото: Людмила Логвинова

Командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош рассказал, сколько ВСУ нужно времени, чтобы одержать победу на Донбассе.

"Я не буду называть конкретных сроков. Но за пару недель абсолютно реально провести хорошую наступательную операцию", - сказал он в интервью OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании "живого щита"

"Имея гарантию, что Россия не вмешается, мы можем разгромить Первый и Второй корпуса так называемых Л/ДНР, которые фактически являются вооруженными формированиями РФ.

Но в целом, если "на мужицкий ум" - думаю, недели две нам бы хватило для того, чтобы прорваться к границе, начать активно выстраивать сплошную сеть обороны по границе, окружить и нейтрализовать те бандгруппировки, которые находятся в крупных городах, порубить их коммуникации. Если мы втянемся в городские бои – это будет длинная боевая операция", - сказал он.

В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке. Оттуда ранее пришелся удар, который ранил одного из украинских военнослужащих.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ярош рассказал, как быстро разгромить боевиков на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Украинцев призвали вернуться в состав Польши

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 212564
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 93645
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 33925
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 20835
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 17416
Донбасс
Боевикам "всыпали перца" под Горловкой: столб огня видно за километры
Боевикам "всыпали перца" под Горловкой: столб огня видно за километры
 Просмотров: 288
"Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании "живого щита"
"Я не Дон Кихот" - боевик Гиркин признался в использовании "живого щита" Просмотров: 459
Сообщили страшные реалии ЛНР
Сообщили страшные реалии ЛНР Просмотров: 2619
Военные показали эффектное видео тренировок беспилотников
Военные показали эффектное видео тренировок беспилотников
 Просмотров: 405
Сообщили хорошие новости из Донбасса
Сообщили хорошие новости из Донбасса Просмотров: 4626
Больше всего комментируют
19
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 35620
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua