Армия приняла на вооружение "Ятрань" для обнаружения кораблей оккупантов

"Ятрань" позволяет охватывать большую акваторию и видеть полную картину расположения и перемещения кораблей противника. Фото: ukroboronprom.com.ua

Радиогидроакустическую систему "Ятрань" приняли на вооружение Вооруженных сил. Приказ подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Она предназначена для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок. Состоит из специальных гидроакустических буев и цифрового центра обработки информации.

Система объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и незаметны для противника. Это позволяет контролировать перемещение вражеских кораблей и подводных лодок, передавать их координаты для уничтожения.

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"Ятрань" могут сбрасывать даже с вертолетов. Это позволяет охватывать большую акваторию и видеть полную картину расположения и перемещения кораблей противника.

Сейчас их готовят к серийному производству.

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