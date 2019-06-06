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пятница, 07 июня 2019 17:25

Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет "Максим"

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Готов к стрельбе в любой момент: бойцы показали пулемет &quot;Максим&quot;
В бойцов на передовой есть пулемет "Максим"/скрин

Бойцы ВСУ показали, как воюют с легендарным пулеметом "Максим".

Данная модель скорострельного оружия выпущена еще до войны

"Пулемет безотказный. Только доливают воду", - говорят бойцы.

Это станковый пулемет, разработанный британским конструктором Хайремом Максимом 1883 года. Стал одним из родоначальников автоматического оружия. Широко использовался во время Англо-бурской войны 1899-1902 годов, Первой мировой и Второй мировой войн, а также во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века. Встречается в "горячих точках" по всему миру и в наши дни.

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Украинские военные захватили позиции врага вблизи села Водяное Волновахского района Донецкой области.

Среди вооружения, которое оставили русские, наши защитники нашли автоматический гранатомет АГС-17, корпус стреляной реактивной противотанковой гранаты РПГ-27 "Таволга".

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